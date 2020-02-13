Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...

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AlifeSoft написав:Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).
Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.
PS А кто вообще из вас играет в MMO?
Такое ощущение, что айтишникам на работе делать нечего, и они целыми днями по инету шарятся, а потом на всех форумах экспертов изображают. Сколько сейчас стоит нормальная 3-комнатная квартира в нормальном районе Киева, Львова, Харькова или Днепра? Не меньше 40000 евро, ведь? А теперь вопрос - что будет, если миллион человек решат по вашему совету пойти в ИТ, рассчитывая на зарплату пусть даже 40000 евро в год?
AlifeSoft написав:Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).
Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.
AlifeSoft написав:Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).
Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.
PS А кто вообще из вас играет в MMO?
Такое ощущение, что айтишникам на работе делать нечего, и они целыми днями по инету шарятся, а потом на всех форумах экспертов изображают. Сколько сейчас стоит нормальная 3-комнатная квартира в нормальном районе Киева, Львова, Харькова или Днепра? Не меньше 40000 евро, ведь? А теперь вопрос - что будет, если миллион человек решат по вашему совету пойти в ИТ, рассчитывая на зарплату пусть даже 40000 евро в год?
Ві изначально не корректно поставили вопрос. - "Кто платить будет?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
PasserBy написав:Такое ощущение, что айтишникам на работе делать нечего, и они целыми днями по инету шарятся, а потом на всех форумах экспертов изображают. Сколько сейчас стоит нормальная 3-комнатная квартира в нормальном районе Киева, Львова, Харькова или Днепра? Не меньше 40000 евро, ведь? А теперь вопрос - что будет, если миллион человек решат по вашему совету пойти в ИТ, рассчитывая на зарплату пусть даже 40000 евро в год?
В Индии 4 млн IT-шников заводят в страну чуть больше 100 млрд$. Так что будет +25 млрд$ для страны. А сыры мы можем есть и украинские (если они нормального качества).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
sm0973184499 написав:Платити кредит і не мати гарантії отримати своє житло, зараз 200 000 інвесторів житла не отримали свої квартири, які на 100% оплатили, багато з них виплачують кредити і знімають квартири.
Ніхто не каже, що іпотека тільки на те, що будується. Навпаки, в першу чергу це кредити на вторинку