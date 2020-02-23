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У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45
Пропонуємо до обговорення:
У столиці встановили рекорд за кількістю евакуйованих автомобілів за добу. Як розповів сайту "Сегодня" начальник інспекції по паркування, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, 19 лютого цього року з київських вулиць евакуатори забрали 141 автомобіль порушників правил парковки.
Дивися повний текст У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за день автомобілів
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45
в харькове когда?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:17
«Наша мета - прибрати з вулиць Києва ВСІ автомобілі і оштрафувати ВСІХ водіїв», - розповів сайту “Сегодня” начальник інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:22
давно пора. немаєш паркомісця - користуйся метро.
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slonic32
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:40
slonic32 Типа, нужно купить места для парковки везде, куда собираешься ехать машиной?
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alexander_khirhyalan
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:48
alexander_khirhyalan
Быть готовым заплатить за парковку. Иногда весьма солидную сумму, если речь идет о парковке в центре.
И да - помнить, что досточным количеством мест тебя обеспечивать никто не обязан и охранять машину тоже. Платишь только за то, что твоё корыто занимает место. Собственно, как это и принято в европейских странах.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:04
Точно, в европейских странах тоже, все деньги за парковку идут в карманы частных компаний-дельцов приближенных к меру.
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vitoauto
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