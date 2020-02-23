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У Києві встановили рекорд з
кількості евакуйованих за...

У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:30

Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...

  egor6508 написав:- и не запарковался бы, если бы знал, что получит штраф 100% от парковочного испектора.

После эвакуации авто - уже точно не запаркуется))
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:25

Барыги при власти зарабатывают на всю катушку. Главное нагрести побольше. Такого даже при Яныке не было. Вот вляпались в зеленую чуму. Квинтэссенция старого патриотичного дерьма с новыми, набранными по объявлениям.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:32

Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...

Да, только эвакуацией людей не воспитаешь, но и без неё дела точно не будет. По мелким улицам должны ходить инспекторы, как это во всех странах делается, а на главных магистралях и в центре эвакуаторы и инспекторы.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:34

  eduard_k написав:Барыги... Вот вляпались в зеленую чуму..... Квинтэссенция старого патриотичного дерьма с новыми, набранными по объявлениям.

Опньки, эвакуированные подтянулись, слюни с желчью аж сюда достали :)))
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:14

  Nickoss1 написав:egor6508

Цель - не наполнить казну (поскольку сама система администрирования на госуровне съест весь профит), а приучить водителей выполнять правила дорожного движения. В какой карман при этом пойдут деньги - вторично. Ну заработают при этом самые предприимчивые и что ?



менингитом не болели? в ситуации когда из 10 грн 0,5 грн идет в бюджет, а остальное "хитроопому" - это не правильно. на платных парковках даже снег убирать ленятся, просто хотят легких денег. в стране где вместо создания промышленности рубят денег с водителей рано или поздно приходит капец...
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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:23

  Vladdy написав:Да, только эвакуацией людей не воспитаешь, но и без неё дела точно не будет. По мелким улицам должны ходить инспекторы, как это во всех странах делается, а на главных магистралях и в центре эвакуаторы и инспекторы.


по три человека и суд вершить на месте - расстрел водителя отличный вариант. было нас 52 млн, стало 45 млн, а будет еще меньше....

ЗЫ зачем строить парковки и развивать инфраструктуру города, если можно вешать знаки и отбирать деньги у тех, у кого еще есть возможность покупать топливо.
можно еще быдлу по вечерам показывать вместо новостей как у кого то автомобиль забирают, бы*** любит когда наказывают тех кто "побогаче"...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:24

  egor6508 написав:Вот кейс, человек решил запарковатся на полосе ОТ:
- на текущий момент, он это сделает, понадеявшись, что машину не увезут, штарафа же не будет.
- и не запарковался бы, если бы знал, что получит штраф 100% от парковочного испектора.

Решение борьбы выбрано неверно...вот я к чему, и его эфективность низкая.

У меня возле офиса постоянно паркуются в зоне действия знака. Каждые 2-3 дня приезжает муниципальная стража и выписывает штрафы. Но народ упертый. (не Украина, если что).
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:31

Да, в центр Киева заедешь - везде знаки "остановка запрещена" - и везде под ними запаркованные машины.

Я нахожу эту ситуацию "строгость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения" ненормальной -или уберите эти знаки или добивайтесь их выполнения любыми методами, хоть грейдерами эти машины сгребайте оттуда. Иначе подрываются основы законопослушания, а потом удивляемся что в стране "дикое поле". :cry:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
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