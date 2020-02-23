После эвакуации авто - уже точно не запаркуется))
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:30
Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:25
Барыги при власти зарабатывают на всю катушку. Главное нагрести побольше. Такого даже при Яныке не было. Вот вляпались в зеленую чуму. Квинтэссенция старого патриотичного дерьма с новыми, набранными по объявлениям.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:32
Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
Да, только эвакуацией людей не воспитаешь, но и без неё дела точно не будет. По мелким улицам должны ходить инспекторы, как это во всех странах делается, а на главных магистралях и в центре эвакуаторы и инспекторы.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:34
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:14
менингитом не болели? в ситуации когда из 10 грн 0,5 грн идет в бюджет, а остальное "хитроопому" - это не правильно. на платных парковках даже снег убирать ленятся, просто хотят легких денег. в стране где вместо создания промышленности рубят денег с водителей рано или поздно приходит капец...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:23
по три человека и суд вершить на месте - расстрел водителя отличный вариант. было нас 52 млн, стало 45 млн, а будет еще меньше....
ЗЫ зачем строить парковки и развивать инфраструктуру города, если можно вешать знаки и отбирать деньги у тех, у кого еще есть возможность покупать топливо.
можно еще быдлу по вечерам показывать вместо новостей как у кого то автомобиль забирают, бы*** любит когда наказывают тех кто "побогаче"...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:24
У меня возле офиса постоянно паркуются в зоне действия знака. Каждые 2-3 дня приезжает муниципальная стража и выписывает штрафы. Но народ упертый. (не Украина, если что).
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:31
Да, в центр Киева заедешь - везде знаки "остановка запрещена" - и везде под ними запаркованные машины.
Я нахожу эту ситуацию "строгость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения" ненормальной -или уберите эти знаки или добивайтесь их выполнения любыми методами, хоть грейдерами эти машины сгребайте оттуда. Иначе подрываются основы законопослушания, а потом удивляемся что в стране "дикое поле".
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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