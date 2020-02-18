Депутати від "Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15% до 27%.
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на прибуток (інфографіка).
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19
"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на прибуток (інфографіка).
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:34
Содержание статьи не соответствует заглавию мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:43
Генераторы бесконечного бреда.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:46
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