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"Слуги народу" пропонують
ввести прогресивну шкалу для...

"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19

"Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу для...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати від "Слуги народу" пропонують ввести прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб від 15% до 27%.

Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують ввести прогресивну шкалу для податку на прибуток (інфографіка).
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Добро пожаловать зарплата в конвертах... Назад в прошлое
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Содержание статьи не соответствует заглавию :shock: мне вот интересно, когда финанс.юа наймет наконец грамотного редактора который будет отличать налогообложение доходов физ. лиц, от налога на прибыль :?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:43

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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:13

а мне нравиться
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:09

звучит не плохо . но я уверен что напортачат как всегда
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:29

вот и посмотрим, перестанет ли моя минимальная зарплата облагаться налогами.... интересно тогда получается, не смогу всем говорить, что налоги плачу честно и исправно - грядут репутационные потери )))
Tamagoch
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