Додано: Вів 25 лют, 2020 15:40

dnnikolay74 написав: О, нормас! А депутат Парламента покажет свой доход от закулисной оплаты "правильного" голосования? А то что получается: депутат взятку положит на депозит и налогов платить не будет (хотят отменить налогообложение депозитов). А тот, кто трудом заработал немалые деньги и честно их показал - должен платить увеличенный налог... О, нормас! А депутат Парламента покажет свой доход от закулисной оплаты "правильного" голосования? А то что получается: депутат взятку положит на депозит и налогов платить не будет (хотят отменить налогообложение депозитов). А тот, кто трудом заработал немалые деньги и честно их показал - должен платить увеличенный налог...

Отменить налог на депозит-это шаг в правильном направлении, а вот рассуждение о том что депутат положит взятку на депозит и якобы легализует доход это неправильно, у нас куча всяких антикоррупционных органов наплодили, они должны делать свою работу и спрашивать с политиков и чинуш, откуда деньги на депозите, а не почему не платятся налоги с процентов по депозитам, государство и его атикоррупционные органы должны работать, вор и взяточник должны сидеть в тюрьме, а не заплатил налоги или дал в свою очередь взятку антикоррупционерам и спи спокойно.Я давно предлагал отменить налогообложение процентов по депозитам, так как это несправедливо, проценты по ОВГЗ не облагаются налогом, дивиденды облагаются налогом всего по ставке 5 %, так меня тут порохоботы заклевывали, мол дивиденды вообще не должны облагаться, мол предприятие уже заплатило налог на прибыль и якобы налог на дивидинды снижает инвест привлекательность страны, и ни кто мне не пояснил, в чем разница от налога на прибыль, физлица когда зарабатывали свой депозит уже заплатили НДФЛ, в чем разница с налогом на прибыль, и дивиденды и проценты пассивный доход, почему одни тогда платят 5 %, по процентам от ОГВЗ вообще ничего не платят, а проценты по депозитам облагаются по ставке 18 %, разве этот налог на проценты не влияет тоже на кредитование и экономику страны, через желание людей вкладывать деньги на депозиты в банках, налог так же уменьшает доход людей от процентов и их желание вкладывать сбережения на депозиты, а следовательно снижает объем кредитных ресурсы банка которые он может выдать в экономику страны, кроме того не обязательно что бы у предприятия была прибыль для выплаты дивидендов, набрали кредитов под бизнес план/проект, выпустили облигации, получили деньги как предоплату в том числе и по гос. заказам, фактически еще ничего не сделали, но деньги есть на счетах, надо их обналичить за дешево, выплатили дивиденды, заплатили 5 % налога, а потом денег уже нет, ничего не делают и доводят предприятие до банкротства, в таком случае 5 % налога на дивы очень дешевый способ легализовать бабло.