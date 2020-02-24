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Голова ФДМ пояснив, чому
українці в п'ять разів бідніші...

Голова ФДМ пояснив, чому українці в п'ять разів бідніші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 12:47

Голова ФДМ пояснив, чому українці в п'ять разів бідніші...

Пропонуємо до обговорення:
Польща зуміла забезпечити високий рівень доходів своїх громадян завдяки "інвестиційному меню".

Дивися повний текст Голова ФДМ пояснив, чому українці в п'ять разів бідніші за поляків.
R2
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Потому что не воруют и из страны не вывозят
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:19

Та не проблема підняти зарплатню на рівень польської для наших робітників! Ви, керманичі, дайте можливість, спочатку, підняти доходи бізнесу, а для цього багато не треба: відмініть всі регулювання, які є підставою для корупції, забороніть, під власну відповідальність (фінансову, адміністративну і кримінальну) пресинг бізнесу держорганами та знищіть олігархат, який не дає розвиватись іншим. Тоді нам не треба ваших порад та ідей як збільшити зарплатню, кількість робочих місць та відрахування в бюджети і наповнення пенсійного фонду: ми це і так зробимо. Залишиться тільки одне питання: як зробити, щоб ви не дерибанили бюджетні кошти?
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:22

А у нас еще хотят предпринимателей выдавить с Украины и ....... алилуя.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:32

"Цель №1 приватизации – привлечение инвесторов" - вот где истина в теории... а на практике цель №1 приватизации – дерибан госимущества (
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:44

В 90 годах полякам государство пару месяцев не платила зарплату . Ответ был простым , нету денег .
В ответ на это паляки приварили к рельсам ЖД вагоны и почти на неделю заблокировали движение поездов .
В итоге деньги нашлись быстро , и желание дурить рабочий класс пропало
goha_1910
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:44

Объяснение того факта, что в Польше среднедушевой ВВП в 3,5 раза выше, чем на Украине, в сущности заключается всего в одном факте же - В ПОЛЬШЕ ЕСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НА УКРАИНЕ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. Несмотря на то, что согласно современным представлениям ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ создается во всех отраслях человеческой деятельности (даже госадминистрации), торговля и услуги в реале лишь РАСПРЕДЕЛЯЮТ ВВП, созданный в отраслях материального производства (промышленности/с/х/строительстве/транспорте). К тому же, на Украине практически нет собственного производства потребительских товаров (кроме пищевой промышленности), поэтому распределяется в основном ИМПОРТ, а импорт идет в зачет ВВП со знаком минус.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:51

  dnnikolay74 написав: Ви, керманичі, дайте можливість, спочатку, підняти доходи бізнесу, а для цього багато не треба: відмініть всі регулювання, які є підставою для корупції, забороніть, під власну відповідальність (фінансову, адміністративну і кримінальну) пресинг бізнесу держорганами та знищіть олігархат, який не дає розвиватись іншим.


И это пишут на экономическом форуме :(
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:04

Чого бідні, тому що дурні, а чому дурні, тому що бідні.
pogorelets
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