Возврат средств за оплату обучения

Здравствуйте. Более подходящей ветки на форуме не нашел, поэтому спрошу здесь.
Возникла следующая ситуация - заплатил за абонемент по изучению английского языка, оплатил 9 занятий, рассчитывая за месяц спокойно пройти весь курс. Планы кардинально поменялись, и продолжить обучение не смогу. Обратился к администратору школы с вопросом касательно возврата средств, в ответ сказали, что возврат денег они провести не могут. Единственный вариант - приостановить мое обучение, и в течении 6 месяцев я могу возобновить посещение школы. По истечении этого периода деньги сгорают. Вопрос - если я в другой город переезжаю, например, деньги сгорают?
Как правильнее поступить здесь? Терять около полутора тысячи гривен просто так не сильно интересно все-таки.
Какой-либо контракт я с ними не заключал - просто провел платеж по карте, чек выбросил, но его можно запросить в службе поддержки банка для подтверждения факта оплаты, это не проблема.