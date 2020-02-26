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Возврат средств
за оплату обучения

Возврат средств за оплату обучения
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 13:37

Возврат средств за оплату обучения

Здравствуйте. Более подходящей ветки на форуме не нашел, поэтому спрошу здесь.

Возникла следующая ситуация - заплатил за абонемент по изучению английского языка, оплатил 9 занятий, рассчитывая за месяц спокойно пройти весь курс. Планы кардинально поменялись, и продолжить обучение не смогу. Обратился к администратору школы с вопросом касательно возврата средств, в ответ сказали, что возврат денег они провести не могут. Единственный вариант - приостановить мое обучение, и в течении 6 месяцев я могу возобновить посещение школы. По истечении этого периода деньги сгорают. Вопрос - если я в другой город переезжаю, например, деньги сгорают?

Как правильнее поступить здесь? Терять около полутора тысячи гривен просто так не сильно интересно все-таки.

Какой-либо контракт я с ними не заключал - просто провел платеж по карте, чек выбросил, но его можно запросить в службе поддержки банка для подтверждения факта оплаты, это не проблема.
sergiylfc
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