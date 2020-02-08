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Бізнес підтримує запровадження
квот на імміграцію для...

Бізнес підтримує запровадження квот на імміграцію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 19:13

Бізнес підтримує запровадження квот на імміграцію для...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація підтримала рішення Кабінету міністрів запровадити квоти на імміграцію для ІТ спеціалістів.

Дивися повний текст Бізнес підтримує запровадження квот на імміграцію для \"айтішників\".
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