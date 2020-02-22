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Як відмова нерезидентів від
ОВДП вплинула на курс гривні...

Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:12

Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні...

Пропонуємо до обговорення:
В багатьох випадках гривня починає девальвувати більше на негативних очікуваннях.

Дивися повний текст Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні - думка банкірів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:12

Кошельки поняли что реформ не будет, перспектив нет, уже год одно и тоже лучше в теслу инвестировать она больше заводов откроет чем вся страна
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:29

  l4567 написав:Кошельки поняли что реформ не будет, перспектив нет, уже год одно и тоже лучше в теслу инвестировать она больше заводов откроет чем вся страна

не совсем так, там играю спекулянты, им пофиг на заводы да и на все остальное.
esaul
 
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