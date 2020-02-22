В багатьох випадках гривня починає девальвувати більше на негативних очікуваннях.
Дивися повний текст Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні - думка банкірів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:12
Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні - думка банкірів.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:12
Кошельки поняли что реформ не будет, перспектив нет, уже год одно и тоже лучше в теслу инвестировать она больше заводов откроет чем вся страна
Додано: П'ят 28 лют, 2020 21:29
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