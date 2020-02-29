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З 2015 року стало більше
українців, які платять за...

З 2015 року стало більше українців, які платять за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:40

З 2015 року стало більше українців, які платять за...

Пропонуємо до обговорення:
З 2019-го року ця частка зросла з 14% листопада та 16% грудня.

Дивися повний текст З 2015 року стало більше українців, які платять за \"комуналку\" більше половини доходу (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:40

Наш офшорный "путиноборец" неплохо так начал тарифы поднимать...вот и результат его "рехформ".. за 4 года - если тарифы не поднять то путиннападет/МВФнедаст кредит/оМериканамнепоможет...ну и т.д и это еще неплохая статистика.. трудно представить что было бы если бы офшорник и дальше остался с ""путинымбороться".. ведь его правительство открытым текстом обещало и дальнейшее повышение тарифов как весной 2019 года так и на осень... и это надо понимать.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 11:45

Это свободный рынок детки, нечего теперь ныть, за товар нужно платить или отказываться)))
optyma33
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