З 2019-го року ця частка зросла з 14% листопада та 16% грудня.
Дивися повний текст З 2015 року стало більше українців, які платять за \"комуналку\" більше половини доходу (опитування).
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Додано: Нед 01 бер, 2020 10:40
З 2015 року стало більше українців, які платять за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2015 року стало більше українців, які платять за \"комуналку\" більше половини доходу (опитування).
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:40
Наш офшорный "путиноборец" неплохо так начал тарифы поднимать...вот и результат его "рехформ".. за 4 года - если тарифы не поднять то путиннападет/МВФнедаст кредит/оМериканамнепоможет...ну и т.д и это еще неплохая статистика.. трудно представить что было бы если бы офшорник и дальше остался с ""путинымбороться".. ведь его правительство открытым текстом обещало и дальнейшее повышение тарифов как весной 2019 года так и на осень... и это надо понимать.
Додано: Нед 01 бер, 2020 11:45
Это свободный рынок детки, нечего теперь ныть, за товар нужно платить или отказываться)))
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