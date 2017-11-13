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Фонд гарантування 15-й раз
спробує продати нерухомість...

Фонд гарантування 15-й раз спробує продати нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:53

Фонд гарантування 15-й раз спробує продати нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні 5 березня 2020 року продає нежитлову будівлю в Одесі та понад 500 одиниць основних засобів, які перебувають на балансі АТ «Імексбанк».

Дивися повний текст Фонд гарантування 15-й раз спробує продати нерухомість Імексбанку в Одесі.
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