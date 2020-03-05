Середня зарплата в Україні зросла в 144 рази з 73 гривень в 1995 році до 10 497 гривень в 2019 р
Дивися повний текст Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця).
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56
Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата українців за 25 років зросла в 140 разів (таблиця).
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56
Желательно параллельно провести сравнение (анализ) по годам покупательной способности этой ЗП - тогда будет корректный вывод ,а так это ...
Додано: Пон 09 бер, 2020 09:59
Сегодняшние $406 - это эквивалент $247 по состоянию на 1996 год.
Т.е. фактический рост составил 3.5 раза, а не 5.9 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:27
Помню, в 96м гостинка на Троещине стоила 15тыщ зелени. Щас 30. На среднюю зп в Киеве или Львове на хату было, есть и будет не собрать. К чему тогда эти ненужные цифры? Еще коммуналка магически подорожала в разы. Отопление дороже, чем в самых холодных штатах США, не считая Аляски канеш. Зеленский продолжает делать вид, что слона в комнате нет.
Додано: Вів 10 бер, 2020 07:22
Хватит тиражировать эту пропаганду! Вы уже "советских газет" становитесь! Уровень жизни упал в несколько раз с 2013 года. Украинцы работают только для того, чтобы удовлетворять тарифные "аппетиты" кланов заробатывающих на поставках услуг ЖКХ населению. Видимо "за цэ стояв майдан"....
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