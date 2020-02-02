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"Дія": Е-паспорт матиме таку
саму юридичну силу, що і...

"Дія": Е-паспорт матиме таку саму юридичну силу, що і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:05

"Дія": Е-паспорт матиме таку саму юридичну силу, що і...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінціфри пданують переглянути "логіку використання прописки" в нових цифрових паспортах.

Дивися повний текст \"Дія\": Е-паспорт матиме таку саму юридичну силу, що і традиційний.
R2
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