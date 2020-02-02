|
|
|
"Дія": Е-паспорт матиме таку саму юридичну силу, що і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:05
Пропонуємо до обговорення:
У Мінціфри пданують переглянути "логіку використання прописки" в нових цифрових паспортах.
Дивися повний текст \"Дія\": Е-паспорт матиме таку саму юридичну силу, що і традиційний
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93981
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|