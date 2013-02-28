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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:13
ЖК Liverpool House в Киеве
Доброго времени суток! Расскажите мне пожалуйста о ЖК Liverpool House в Киеве. Кто что слышал? Стоит ли туда вкладывать деньги? Хочу купить жилье.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:24
Добрый день!
nadaPups рекомендуем посмотреть
С ув.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:10
Re: ЖК Liverpool House в Киеве
Если, что там рядом Британский квартал. У них уже все обжито - есть и НП, аптеки/салоны/кофейни. Так что пока комплекс обрастет своей инфраструктурой не пропадем. А за хлебом - в АТБ.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:13
Двор без машин - это точная информация? Или закрытый только от чужих машин?
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