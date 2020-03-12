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Как нас грабят на
центральном отоплении

Как нас грабят на центральном отоплении
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:02

Как нас грабят на центральном отоплении

На сайте тепло.орг.уа можно посмотреть расчетные тарифы на отопление за метр в каждом доме, но те дома, в которых жители сумели организоваться и следить за показаниями счетчиков, там не показывают, чтоб другие не видели. Скрыли информацию! Например, Закревского, 13 на Троещине, тупо нет информации, потому что там точно знаю, что за ноябрь прошлого года, к примеру, люди платили за 60 метров 500 гривен. Обычный советский дом, никакой сверхтеплоизоляции там нет. Для сравнения находящийся рядом дом 13а платил почти в 4 раза больше и эта информация на сайте есть. Как и абсолютное большинство домов.
То есть нас просто грабят, рисуют с потолка и показания домового счетчика, и завышенный тариф, несмотря на обвал цены на газ. Это криминал.
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