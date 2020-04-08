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центральном отоплении Как нас грабят на центральном отоплении + Додати

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Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:02 Как нас грабят на центральном отоплении На сайте тепло.орг.уа можно посмотреть расчетные тарифы на отопление за метр в каждом доме, но те дома, в которых жители сумели организоваться и следить за показаниями счетчиков, там не показывают, чтоб другие не видели. Скрыли информацию! Например, Закревского, 13 на Троещине, тупо нет информации, потому что там точно знаю, что за ноябрь прошлого года, к примеру, люди платили за 60 метров 500 гривен. Обычный советский дом, никакой сверхтеплоизоляции там нет. Для сравнения находящийся рядом дом 13а платил почти в 4 раза больше и эта информация на сайте есть. Как и абсолютное большинство домов.

То есть нас просто грабят, рисуют с потолка и показания домового счетчика, и завышенный тариф, несмотря на обвал цены на газ. Это криминал. hxbbgaf Повідомлень: 21622 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:40 hxbbgaf Уже писал ранее - у нас в доме по программе ЕБРР поставили насосик, который гоняет воду в отоплении по кругу с небольшой подпиткой от сети ЦО. В итоге всю зиму у нас температура радиаторов 30-35 градусов. Все жители пользуются кондиционерами или электрическими обогревателями. У моей ближайшей родственницы в соседнем доме температура теплоносителя выше 100 градусов - окна всю зиму на распашку, все равно жара неимоверная - 28-32, хоть кондиционер включай на охлаждение. А вот начисления на кв. метр у нас одинаковые. Естественно, к нашему домовому счетчику не пускают. Как его можно накрутить в десятки раз? Или он просто "ломается" каждый год? Vovick Повідомлень: 55 З нами з: 24.07.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:58 hxbbgaf Но есть и обратный момент - у меня горячая вода градусов 40, а у нее - 20, приходится греть кастрюли на газе, чтобы помыться. Но она принципиально не ставит счетчик на газ, понимая, что тогда ее объегорят еще больше. То есть меня обсчитывают на отоплении, а ее на подогреве воды. Как говорится - слева молот, справа серп - это наш советский герб... Vovick Повідомлень: 55 З нами з: 24.07.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:17 Vovick написав: hxbbgaf Но есть и обратный момент - у меня горячая вода градусов 40, а у нее - 20, приходится греть кастрюли на газе, чтобы помыться. Но она принципиально не ставит счетчик на газ, понимая, что тогда ее объегорят еще больше. То есть меня обсчитывают на отоплении, а ее на подогреве воды. Как говорится - слева молот, справа серп - это наш советский герб... Но есть и обратный момент - у меня горячая вода градусов 40, а у нее - 20, приходится греть кастрюли на газе, чтобы помыться. Но она принципиально не ставит счетчик на газ, понимая, что тогда ее объегорят еще больше. То есть меня обсчитывают на отоплении, а ее на подогреве воды. Как говорится - слева молот, справа серп - это наш советский герб...

Это немного разные порядки цифр. Да и в советских домах (которые до 1980-го года, в основном, в старых районах) тоже часто бежит чуть теплая вода с горячего крана. Тупо отключена циркуляция специально для кидалова, чтоб у вас 10 минут пробегала вода и вы пользовались холодной, а платили как за горячую. А на тарифе за горячую воду тоже дурят всех, так как газ подешевел, а он не упал. Это немного разные порядки цифр. Да и в советских домах (которые до 1980-го года, в основном, в старых районах) тоже часто бежит чуть теплая вода с горячего крана. Тупо отключена циркуляция специально для кидалова, чтоб у вас 10 минут пробегала вода и вы пользовались холодной, а платили как за горячую. А на тарифе за горячую воду тоже дурят всех, так как газ подешевел, а он не упал. hxbbgaf Повідомлень: 21622 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:25 Vovick написав: hxbbgaf Уже писал ранее - у нас в доме по программе ЕБРР поставили насосик, который гоняет воду в отоплении по кругу с небольшой подпиткой от сети ЦО. В итоге всю зиму у нас температура радиаторов 30-35 градусов. Все жители пользуются кондиционерами или электрическими обогревателями. У моей ближайшей родственницы в соседнем доме температура теплоносителя выше 100 градусов - окна всю зиму на распашку, все равно жара неимоверная - 28-32, хоть кондиционер включай на охлаждение. А вот начисления на кв. метр у нас одинаковые. Естественно, к нашему домовому счетчику не пускают. Как его можно накрутить в десятки раз? Или он просто "ломается" каждый год? Уже писал ранее - у нас в доме по программе ЕБРР поставили насосик, который гоняет воду в отоплении по кругу с небольшой подпиткой от сети ЦО. В итоге всю зиму у нас температура радиаторов 30-35 градусов. Все жители пользуются кондиционерами или электрическими обогревателями. У моей ближайшей родственницы в соседнем доме температура теплоносителя выше 100 градусов - окна всю зиму на распашку, все равно жара неимоверная - 28-32, хоть кондиционер включай на охлаждение. А вот начисления на кв. метр у нас одинаковые. Естественно, к нашему домовому счетчику не пускают. Как его можно накрутить в десятки раз? Или он просто "ломается" каждый год?

Вы ж понимаете, что у большинства нет никаких насосиков, обычные советские трубы и батареи и все.

Если не пускают, то можно придумать любое кидалово. От перепрограммирования или написания цифр без его учета до того, что там, вообще, нет никакого счетчика, а потребление берут с потолка.

Не знаю, на Закревского 13 платят меньше, а в квартирах, говорят, нехолодно. Вы ж понимаете, что у большинства нет никаких насосиков, обычные советские трубы и батареи и все.Если не пускают, то можно придумать любое кидалово. От перепрограммирования или написания цифр без его учета до того, что там, вообще, нет никакого счетчика, а потребление берут с потолка.Не знаю, на Закревского 13 платят меньше, а в квартирах, говорят, нехолодно. hxbbgaf Повідомлень: 21622 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:10 Вместо того, чтоб скидки сейчас сделать, новую статью придумали.

ВНЕСКИ ЦПГВ

КПВОК "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Годами не было и тут в карантин надо придумать еще какие-то дополнительные внэски. :X

Подонки. hxbbgaf Повідомлень: 21622 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1496 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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