Выбор серебрянных унцовок для инвестиции: "филармоникер 2020

Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:40

Думаю заказать серебрянные унцовки в количестве кратной стандартной упаковке 500 шт. на низах цены на серебро.

Вопрос. Что лучше взять: филармоникеры или кенгуру, т.к. (они наиболее дешевые, сейчас около 18 долларов за монету при большом опте), или же американские орлы (они дороже, но 2020 год - это последний год в этом дизайне монеты "шагающая свобода" и, теоретически, они могут иметь какую-то дополнительную ценность.

Поговорил с дилером, он рекомендует брать наиболее дешевые монеты, но он не верит в нумизматическую ценность "орлов" со временем т.к. занимается металлами, а не монетами.

Поскольку количество монет - большое, то насколько их сложно будет скопом продать при желании без скидок? Будет ли этом случае преимущество у американских орлов? Они вообще популярны?



Есть мысли по этому поводу? Может кто-то опытом поделиться?