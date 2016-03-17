RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Выбор серебрянных унцовок для
инвестиции: "филармоникер 2020

Выбор серебрянных унцовок для инвестиции: "филармоникер 2020
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:40

Выбор серебрянных унцовок для инвестиции: "филармоникер 2020

Думаю заказать серебрянные унцовки в количестве кратной стандартной упаковке 500 шт. на низах цены на серебро.
Вопрос. Что лучше взять: филармоникеры или кенгуру, т.к. (они наиболее дешевые, сейчас около 18 долларов за монету при большом опте), или же американские орлы (они дороже, но 2020 год - это последний год в этом дизайне монеты "шагающая свобода" и, теоретически, они могут иметь какую-то дополнительную ценность.
Поговорил с дилером, он рекомендует брать наиболее дешевые монеты, но он не верит в нумизматическую ценность "орлов" со временем т.к. занимается металлами, а не монетами.
Поскольку количество монет - большое, то насколько их сложно будет скопом продать при желании без скидок? Будет ли этом случае преимущество у американских орлов? Они вообще популярны?

Есть мысли по этому поводу? Может кто-то опытом поделиться?
Astacus
 
Повідомлень: 15
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Набір "До 100-річчя Національної академії наук України"
flop » Пон 10 гру, 2018 16:38
0 1738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 16:38
flop
Тираж серебряных монет "Архистратиг Михаил"
Akuji » Сер 04 вер, 2013 14:27
7 12119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 15:51
m_mishanya76
Продама "Златник Владимира" ПУМБ.
Sanyaba » Чет 17 бер, 2016 11:37
0 3176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2016 11:37
Sanyaba

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82673)
13.03.2020 13:02
EximBonus Bot (1318)
13.03.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.