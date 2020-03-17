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Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:52
какая то друга цель
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bogdan2019
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:43
кто что слышал про работу метро в Киеве?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:01
bogdan2019 написав:
какая то друга цель
Правильно форс-мажор и дефолт.
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tigr-uu
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:55
Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки? :-)
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silver_arrow_ua
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:57
silver_arrow_ua написав:
Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки?
Потому как так безопаснее.
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_hunter
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:02
_hunter написав: silver_arrow_ua написав:
Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки?
Потому как так безопаснее.
Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей
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silver_arrow_ua
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:05
silver_arrow_ua написав: _hunter написав: silver_arrow_ua написав:
Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки?
Потому как так безопаснее.
Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей
Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.
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_hunter
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Додано: Суб 21 бер, 2020 06:26
_hunter написав: silver_arrow_ua написав:
Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей
Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.
За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне
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silver_arrow_ua
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Додано: Пон 23 бер, 2020 12:49
silver_arrow_ua написав: _hunter написав: silver_arrow_ua написав:
Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей
Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.
За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне
Шутки - шутками, но (грубо говоря) именно так оно и есть...
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_hunter
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:36
_hunter написав: silver_arrow_ua написав: _hunter написав:
Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.
За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне
Шутки - шутками, но (грубо говоря) именно так оно и есть...
Якби так було, то у гриппа/корі/коронавірусу при розповсюдженні майже не було б шансів.
Але, нажаль, це не зовсім так.
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silver_arrow_ua
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