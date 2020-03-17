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Київ на карантині: працюватимуть
лише продуктові...

Київ на карантині: працюватимуть лише продуктові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:52

какая то друга цель
bogdan2019
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:43

кто что слышал про работу метро в Киеве?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:01

  bogdan2019 написав:какая то друга цель
Правильно форс-мажор и дефолт.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:55

Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки? :-)
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:57

  silver_arrow_ua написав:Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки? :-)

Потому как так безопаснее.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:02

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки? :-)

Потому как так безопаснее.

Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:05

  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Цікаво, а чому доставка залишилась? Вірус не витримує нашого сервісу доставки? :-)

Потому как так безопаснее.

Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей

Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 06:26

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей

Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.

За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне :D
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 12:49

  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Але ж це половинчасті заходи.
Якщо повар заразиться - він заразить ще купу людей

Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.

За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне :D

Шутки - шутками, но (грубо говоря) именно так оно и есть...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:36

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:
  _hunter написав:Только если прямо в готовую еду чихнет/кашлянет.

За вашою логікою людина людину заразить тільки якщо прямо у ноздрю чихне :D

Шутки - шутками, но (грубо говоря) именно так оно и есть...

Якби так було, то у гриппа/корі/коронавірусу при розповсюдженні майже не було б шансів.
Але, нажаль, це не зовсім так.
silver_arrow_ua
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