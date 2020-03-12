73% українців негативно ставляться до неофіційного працевлаштування, але решта мають позитивне або невизначене ставлення.
Дивися повний текст Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування роботодавців (інфографіка).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:26
Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування...
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Дивися повний текст Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування роботодавців (інфографіка).
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:27
А толку офіційного працевлаштування, пенсію і так не заробиш. У майбутньому її взагалі може і не бути. В країні злодіїв ліпше все мати у своїх руках а не на віртуальних пенсійних рахунках.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:24
А ще кредит коли візьмеш, можна не віддавати якщо не офиційно працюєш, про це не написали.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:03
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