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Нефьодов прокоментував заяву
прем'єра Словаччини про...

Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20

Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у відповіді на коментарі на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про закупівлю 2 млн українських масок \"кешем\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20

Тот случай когда доверяешь премьер-министру Словакии больше чем официальным лицам Украины
mulder_vik
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