Про це він повідомив у відповіді на коментарі на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про закупівлю 2 млн українських масок \"кешем\".
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20
Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...
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Дивися повний текст Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про закупівлю 2 млн українських масок \"кешем\".
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20
Тот случай когда доверяешь премьер-министру Словакии больше чем официальным лицам Украины
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