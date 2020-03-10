Про це він повідомив у відповіді на коментарі на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про закупівлю 2 млн українських масок \"кешем\".
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20
Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про закупівлю 2 млн українських масок \"кешем\".
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20
Тот случай когда доверяешь премьер-министру Словакии больше чем официальным лицам Украины
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:44
Ой, а то наши граждане не знают, как таможне глаза замылить. Положите перед ними СКВ, и таможня сразу теряет зрение
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:07
Еб. стыд уже на целый мир!!! В 2018 г скандал с айфонами ничего не научил? тогда аналогично айфоны продаются официально а по таможне пусто...
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47
чому я не вірю кулебам і нефьодову ?
Може, тому що в анекдоті часів кучми автомобільні запчастини ударом печатки ставали зеленим горошком ?
а вчора маски медичні стали спортивними ?
А що? в масках народ бігатиме - значить спортивні , для бігу)
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:26
видимо словак просто так проснулся как то, и думает, а чтоб такое отмочить сегодня... а давайте ка я обосру найвелычнишого правителя Украины и его приспешников! Цирк
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:24
Re: Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...
А что в этом плохого?. Ну экспортировали и хорошо. Контробанда? Так зачем запрещать?
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:23
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