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Нефьодов прокоментував заяву
прем'єра Словаччини про...

Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20

Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у відповіді на коментарі на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про закупівлю 2 млн українських масок \"кешем\".
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:20

Тот случай когда доверяешь премьер-министру Словакии больше чем официальным лицам Украины
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:44

Ой, а то наши граждане не знают, как таможне глаза замылить. Положите перед ними СКВ, и таможня сразу теряет зрение
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:07

Еб. стыд уже на целый мир!!! В 2018 г скандал с айфонами ничего не научил? тогда аналогично айфоны продаются официально а по таможне пусто...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:47

чому я не вірю кулебам і нефьодову ?

Може, тому що в анекдоті часів кучми автомобільні запчастини ударом печатки ставали зеленим горошком ?
а вчора маски медичні стали спортивними ?
А що? в масках народ бігатиме - значить спортивні , для бігу)
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:26

видимо словак просто так проснулся как то, и думает, а чтоб такое отмочить сегодня... а давайте ка я обосру найвелычнишого правителя Украины и его приспешников! Цирк
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:24

Re: Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...

А что в этом плохого?. Ну экспортировали и хорошо. Контробанда? Так зачем запрещать?
otg
 
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  otg написав:А что в этом плохого?. Ну экспортировали и хорошо. Контробанда? Так зачем запрещать?

Странный вопрос: потому как самим нужно ничуть не меньше. Есть такое понятие "стратегический запас" -- раньше за его хищение немножко растреливали...
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