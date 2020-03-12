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Нелегальную технику в
Украине реализуют через...

Нелегальную технику в Украине реализуют через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10

Нелегальную технику в Украине реализуют через...

Пропонуємо до обговорення:
Основные каналы "серого" сбыта в Украине – это интернет-продажи, многие без указания на сайте информации о продавце, отметили участники онлайн-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Украина" в понедельник по результатам экспертного опроса участников рынка о доле и тенденциях серого импорта бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году. "По нашим данным, около 80% сайтов интернет-магазинов нарушают требования законодательства об электронной коммерции и не указывают на сайтах информацию, которая дала бы возможность их идентифицировать как субъекта торговли и в случае необходимости призвать к ответственности", - заявила менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова. Согласно результатов опроса, сбыт организован через ФОП на упрощенной системе налогообложения. В то же время, сбыт ведут и предприниматели, не зарегистрированные как физические лица. Отдельно отмечено, что реализация серого товара в большинстве случаев происходит без выдачи фискального чека, что прямо нарушает права потребителя на гарантийное обслуживание такой техники. «Нами был выявлен массовый ввоз в Украине товаров, которые для нашей страны не предназначались. Производителем было обнаружено 120 тыс. телевизоров, произведенных для Западной Европы, но завезенных в Украину. Так называемые «импортеры» заходили в инженерное меню и с помощью изменения заводских настроек имитировали, что этот товар якобы был произведен для Украины. К таким продавцам не приходит рыночный надзор, поэтому чиновникам нужно дать это право проверки интернет-продавцов, и на законодательном уровне необходимо приравнять их к субъектам торговли, - заявил директор юридического департамента компании Samsung Евгений Школа. По его словам, достаточное законодательное регулирование будет создавать равные условия для всех продавцов, а на фоне равной конкуренции цены на товар будут ниже и потребитель сможет реализовать права, предоставленные Законом». «Мы знаем, что сегодня разрабатывается новый Закон Украины о защите прав потребителя, и наша рекомендация – вернуть электронную коммерцию в сферу этого закона. В нынешнем Законе Украины об электронной коммерции не прописаны санкции на нарушения прав потребителей, и это ненормальная ситуация», - отметила Викторя Куликова.

Дивися повний текст Нелегальную технику в Украине реализуют через интернет-продажи без указания продавца.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:11

Samsung пытается бороться за право покупателя платить в 1.5-2 раза больше
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