Яким буде курс долара в квітні?...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:17
Lucius Если у Вас хороша разница на купле/продаже и при 32 будет, скидывайте и фиксируйте прибыль. Но лучше по 33))
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:05
27.50 равновесный после паники
(при прочих равных - эмиссия,инфляция и т.д.)
а чтобы курс был "за 30" должно найтись или достаточно "тормозов", которые по какой-то причины баксы еще не купили дешевле
или значительный вброс денег со стороны государства
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