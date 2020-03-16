Сьогодні, 17 березня, з 23-ї години "Київський метрополітен" припиняє перевезення пасажирів.
Дивися повний текст Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16
Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня.
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16
Это нызывается - прощай левый берег Днепра.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:42
Или правый. Тут смотря как посмотреть. Не поехал на работу, остался живым
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 17 бер, 2020 20:53
Зато все будут здоровенькие и бодренькие.
Ну по крайне мере так мне рассказывает член церкви свидетелей карантина на другом сайте.
Mind the gap.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:25
Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08
Вчера в метро можно было спокойно проехать. Вагоны были обработаны. С дистанцией. Сегодня общественный транспорт и маршрутки - это консервные банки. Без обработки.
Лучшее решение было бы - работающее метро но в масках и перчатках.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:14
Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
Чуть ли не самое идиотское решение...
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:27
Сегодня лаборантка нарколаборатории опоздала на работу на сорок минут. И то только потому что ее подвезли. А если некому будет подвезти?
На счасть народу было очень мало, буквально 5-7 человек когда я забирал результат. Обычно там очереди на 30-40 человек. Потому лаборатнку никто не побил, просто немного повозмущались.
На работе у жены (жизненно-важное предприятие услугами которого пользуется все население и предприятие) большая часть персонала просто не пришла, собираются отправлять всех в отпуск за свой счет.
Скоро на итальянском сайте будем читать истории о том как айтишники возвращаются к истокам и копают на дачах картошку чтобы было что жрать.
Mind the gap.
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