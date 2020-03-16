ПриватБанк переводить валютообмін в онлайн на час припинення міжнародного авіасполучення.
Дивися повний текст 😷 ПриватБанк почав здійснювати обмін валют тільки онлайн.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:53
ПриватБанк почав здійснювати обмін валют тільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 ПриватБанк почав здійснювати обмін валют тільки онлайн.
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:53
онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий
Любые операции с наличной гривной ... проводятся в обычном режиме.
Даже вирусы гривню игнорят
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