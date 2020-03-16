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ПриватБанк почав здійснювати
обмін валют тільки...

ПриватБанк почав здійснювати обмін валют тільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:53

ПриватБанк почав здійснювати обмін валют тільки...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк переводить валютообмін в онлайн на час припинення міжнародного авіасполучення.

Дивися повний текст 😷 ПриватБанк почав здійснювати обмін валют тільки онлайн.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:53

онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий

Любые операции с наличной гривной ... проводятся в обычном режиме.


Даже вирусы гривню игнорят 8)
EKO
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