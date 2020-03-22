Як шукати роботу під час карантину

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Выделяйтесь. Когда конкуренция на рынке труда высокая, следует проявлять креативность и пытаться привлечь внимание работодателя к своей кандидатуре, поэтому вам пригодится видеорезюме.
Обратите внимание на проектную работу. К примеру, на период карантина значительно больше ищут нянь для маленьких детей. Если у вас педагогическое образование или вы точно уверены, что эта работа вам подойдет, почему бы не попробовать? Просмотрите все имеющиеся вакансии и выберите, что нравится именно вам.
Проявляйте инициативу. Обязательно поинтересуйтесь, нуждается ли компания сейчас в специалистах. Если получите положительный ответ, предложите рекрутеру посмотреть резюме и продолжить разговор дальше.
Собеседование. Если компания работает в обычном режиме и вас приглашают на собеседование в офис, не спешите соглашаться. Предложите провести интервью в онлайн-режиме: объясните, что соблюдаете карантин и не хотите подвергать опасности ни себя, ни окружающих людей.
Важные вопросы. Поинтересуйтесь, как сейчас проходит деятельность компании: перешли ли сотрудники на удаленную работу; если нет, то как компания заботится об их дороге в офис (организует ли трансферы, оплачивает ли такси) и какие меры безопасности ввела на рабочем месте.