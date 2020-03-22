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Як шукати роботу
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Як шукати роботу під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:22

Як шукати роботу під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Коли конкуренція на ринку праці висока, потрібно проявляти креативність.

Дивися повний текст Як шукати роботу під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:23

Эх, эскадрон моих мыслей шальных :mrgreen:

Выделяйтесь. Когда конкуренция на рынке труда высокая, следует проявлять креативность и пытаться привлечь внимание работодателя к своей кандидатуре, поэтому вам пригодится видеорезюме.


Зображення

Обратите внимание на проектную работу. К примеру, на период карантина значительно больше ищут нянь для маленьких детей. Если у вас педагогическое образование или вы точно уверены, что эта работа вам подойдет, почему бы не попробовать? Просмотрите все имеющиеся вакансии и выберите, что нравится именно вам.


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Проявляйте инициативу. Обязательно поинтересуйтесь, нуждается ли компания сейчас в специалистах. Если получите положительный ответ, предложите рекрутеру посмотреть резюме и продолжить разговор дальше.


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Собеседование. Если компания работает в обычном режиме и вас приглашают на собеседование в офис, не спешите соглашаться. Предложите провести интервью в онлайн-режиме: объясните, что соблюдаете карантин и не хотите подвергать опасности ни себя, ни окружающих людей.


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Важные вопросы. Поинтересуйтесь, как сейчас проходит деятельность компании: перешли ли сотрудники на удаленную работу; если нет, то как компания заботится об их дороге в офис (организует ли трансферы, оплачивает ли такси) и какие меры безопасности ввела на рабочем месте.

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