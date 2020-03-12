Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook
Дивися повний текст Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на коронавірус, що прибули в Україну.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16
Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...
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Дивися повний текст Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на коронавірус, що прибули в Україну.
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16
Аваков у нас вже за сумісництвом Міністр охорони здоров'я, чи я щось пропустив?
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:30
Забыл рассказать зубожилым, что это не тесты, а экспресс-тесты. Которые не дают 100% результат ...
Пы.Сы. Аваков у нас смотрящий за бубочкой.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:32
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