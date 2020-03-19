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Аваков повідомив, коли потраплять
до областей тести на...

Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16

Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook

Дивися повний текст Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на коронавірус, що прибули в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16

Аваков у нас вже за сумісництвом Міністр охорони здоров'я, чи я щось пропустив?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:30

Забыл рассказать зубожилым, что это не тесты, а экспресс-тесты. Которые не дают 100% результат ...
Пы.Сы. Аваков у нас смотрящий за бубочкой.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:32

  NetSerpent написав:Аваков у нас вже за сумісництвом Міністр охорони здоров'я, чи я щось пропустив?


Тіньовий прем'єр-міністр це, тільки він забувається що нельзя палитись! :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:34

Мусор конченый пиарится.
PV
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:27

а какое отношение к этому имеет собаков?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:55

Re: Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на..

Я бы хотел узнать как определяют "достаточность количества"? Можно озвучить? Всех подряд проверяют или по большому блату? А если это экспресс тест - то смысл? Он не даст гарантии....
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:03

73% выбрали авакяна президентом.получите и распишитесь.
wwadim701
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:11

  PV написав:Мусор конченый пиарится.


Кстати по поводу мусора, у нас в Херсоне все улицы загажены, мусор лежит до осени, все это время пыль летит, все покрытом слоем.

Первое что сделала бы нормальная власть, это банально занялась бы уборкой

Чистота залог здоровья. Порядок прежде всего.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:16

Re: Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на..

Його уповноважили виконувати роль Турчинова, як на початку 2014
awant
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