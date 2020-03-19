Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook
Дивися повний текст Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на коронавірус, що прибули в Україну.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16
Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на коронавірус, що прибули в Україну.
Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16
Аваков у нас вже за сумісництвом Міністр охорони здоров'я, чи я щось пропустив?
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:30
Забыл рассказать зубожилым, что это не тесты, а экспресс-тесты. Которые не дают 100% результат ...
Пы.Сы. Аваков у нас смотрящий за бубочкой.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:32
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:55
Re: Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на..
Я бы хотел узнать как определяют "достаточность количества"? Можно озвучить? Всех подряд проверяют или по большому блату? А если это экспресс тест - то смысл? Он не даст гарантии....
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:11
Кстати по поводу мусора, у нас в Херсоне все улицы загажены, мусор лежит до осени, все это время пыль летит, все покрытом слоем.
Первое что сделала бы нормальная власть, это банально занялась бы уборкой
Чистота залог здоровья. Порядок прежде всего.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:16
Re: Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на..
Його уповноважили виконувати роль Турчинова, як на початку 2014
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