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Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18
Експрестести, як показує практика, це підстава ізолювати опозицію. І я це повністю підтримую.
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awant
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