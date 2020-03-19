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Аваков повідомив, коли потраплять
до областей тести на...

Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18

Re: Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на..

Експрестести, як показує практика, це підстава ізолювати опозицію. І я це повністю підтримую.
awant
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