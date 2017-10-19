Finance.ua: Как купить ОВГЗ через Приват24

«Приват» запустил куплю-продажу ОВГЗ через интернет-банк и в 10 раз снизил минимальную сумму таких сделок
До недавнего времени купить ОВГЗ в ПриватБанке могли лишь те, у кого есть миллион гривен. Услуга была, скажем так, «не для всех», и оказывалась только в VIP-отделениях. В банке решили это исправить и сделали ее доступнее. Порог входа в такую инвестицию уменьшили в 10 раз – до 100 000 гривен, и дали возможность клиентам покупать бумаги в интернет-банке. Новая опция появилась в Приват24 20 марта 2020 года. Мы разбирались, как она работает.
Дивися повний текст Как купить ОВГЗ через Приват24