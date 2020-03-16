|
|
Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
На 14% менше, ніж у лютому 2020 року
Дивися повний текст Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94219
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|977
|
Пон 23 бер, 2020 22:50
hno3
|
|15
|1020
|
Чет 19 бер, 2020 15:38
ruvex
|
|2
|134
|