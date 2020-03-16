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Нафтогаз зменшив вартість
газу для населення на 14%

Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17

Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%

Пропонуємо до обговорення:
На 14% менше, ніж у лютому 2020 року

Дивися повний текст Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%.
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