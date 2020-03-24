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За умов жорсткого карантину,
у половини українців...

За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10

За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Пропонуємо до обговорення:
Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.

Дивися повний текст За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10

"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:28

  Тракторист написав:"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...

Трампнаш детектед)
Что вам до Трампа вам вот сЦарек придумал ...
[Зображення
..........................

Сколько финансовых консультантов, сколько в конце концов видео в интернета и опыт бабушек/дедушек про то что надо иметь запас в доме как продуктов (бабушки дедушки) так и финансовая подушка безопасности .. все в пустую. Наглядный пример поголовной финансовой безграмотности населения . живем одним днем. Не хватает денег?? а из всем и всегда не хватает..
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:40

Джон зарплаты низкие, поэтому и нет сбережений - откладывать по копейке на чёрный день не у всех получается.
lite
 
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