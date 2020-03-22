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За умов жорсткого карантину,
у половини українців...

За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10

За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Пропонуємо до обговорення:
Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.

Дивися повний текст За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10

"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:28

  Тракторист написав:"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...

Трампнаш детектед)
Что вам до Трампа вам вот сЦарек придумал ...
[Зображення
..........................

Сколько финансовых консультантов, сколько в конце концов видео в интернета и опыт бабушек/дедушек про то что надо иметь запас в доме как продуктов (бабушки дедушки) так и финансовая подушка безопасности .. все в пустую. Наглядный пример поголовной финансовой безграмотности населения . живем одним днем. Не хватает денег?? а из всем и всегда не хватает..
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:40

Джон зарплаты низкие, поэтому и нет сбережений - откладывать по копейке на чёрный день не у всех получается.
lite
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:40

Джон
Что вам до Трампа вам вот сЦарек придумал ...

вы поосторожней с фэйками, а то кто-нибудь поверит :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:50

Я об этом писал пару дней назад, все мои посты моментально удалили. И в чем я был не прав? Люди сидят дома без работы, каждый день едят, моют руки, посуду, купаются, стирают вещи, пользуются дезодорантами, зубными пастами, шампунями и тд. и тп.- на всё это нужны деньги. И любые запасы рано или поздно закончатся. Это же элементарная логика : )
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:58

Значит еще месяц до стадии нет денег,потом еще переходная стадия- совсем нет денег,а уже после этого придется идти доллары менять.
finua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:16

Доллары не деньги, поэтому и денег нет ни у кого.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:44

Re: За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Погромы в мире уже начались.
https://www.facebook.com/watch/live/?v= ... _permalink
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:03

  finua написав:Значит еще месяц до стадии нет денег,потом еще переходная стадия- совсем нет денег,а уже после этого придется идти доллары менять.

Зачет... :) Точно про наших "бедных" доходяг, у которых как всегда нет денег, а потом новые машины покупают. А посмотришь вокруг на каких авто ездят и в чем одеты, сумочки и шубки какие у этих дам и точно понимаешь, что запас денег на 2-3 дня осталось))) И еще один парадокс карантина, почему-то по большей части в магазинах не продукты разметают, а импортную дорогостоящую одежду и технику. И еще плачаться что такие бедные и несчастные)) Вам бы его так годика на 2-3, чтобы переосмыслить суть и ценность жизни...
denislitvinchuk
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