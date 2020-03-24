За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Додано: Чет 26 бер, 2020 19:33

galex_184 написав: То что я говорю, когда лекарство (меры руководства страны ,гробящие экономику!) тяжелее болезни! Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!? То что я говорю, когда лекарство (меры руководства страны ,гробящие экономику!) тяжелее болезни! Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!?

общее количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань ... на уровне 50 005 ... человек

Хм. Ну, давайте посчитаем. Китайский Ухань 12млн населения.Вот вам статистика:И это с учётом того, что ввели жесткий карантин и ЛЕЧИЛИ. Только так и смогли остановить. Вот статистические факты как будет если карантин НЕ вводить, а визжать "Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!?".Кстати, в Китае тоже начиналось с малого, при этом учитываем, что официально подтвержденные диагнозы и фактическое кол-во инфицированных - это не одно и то же (человек который "слёг" мог инфицировать десятки-сотни-тысячи других людей у которых ещё не проявились симптомы).Теперь почему, собственно, пандемия:Вот интересная табличка по разным странам мира. Как можно видеть - вирус добрался даже до такой экзотики как Джибути и Габон. Обратите внимание на первые страны в табличке, в особенности на количество зараженных / летальных исходов / выздоровевших (процентные отношения) - занятная статистика демонстрирующая качество медицинских систем в разных странах. Факты показывают, что даже Западная Европа - далеко не вся является "Европой" по уровню. В Германии уровень есть, а вот в Италии и Нидерландах - нет. Можно сказать на отлично (на фоне остальных) справился попавший первым под раздачу Китай (соотношение выздоровело к умерло) и карантин там уже сняли.А как себя поведёт вирус в странах типа Украины где медицина есть только формально?