За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 17:56
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:00
а вы конституцию читали?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21
IT-шники и тут в шоколаде, как работал так и работаю. Сегодня инвойс отправляю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28
Что за многозначительные намеки? -- сразу статью подходящую привести -- слишком сложно?
Додано: Чет 26 бер, 2020 18:42
Ну не у всех, у меня, например, цена рекламы у гугла просела, но терпимо.
Другим по ходу совсем худо.
По комментариям, создалось впечатление что пострадавшая от карантина категория уже списала пенсионеров ради собственного спасения.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:33
Хм. Ну, давайте посчитаем. Китайский Ухань 12млн населения.
Вот вам статистика:
И это с учётом того, что ввели жесткий карантин и ЛЕЧИЛИ. Только так и смогли остановить. Вот статистические факты как будет если карантин НЕ вводить, а визжать "Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!?".
Кстати, в Китае тоже начиналось с малого, при этом учитываем, что официально подтвержденные диагнозы и фактическое кол-во инфицированных - это не одно и то же (человек который "слёг" мог инфицировать десятки-сотни-тысячи других людей у которых ещё не проявились симптомы).
Теперь почему, собственно, пандемия:
Вот интересная табличка по разным странам мира. Как можно видеть - вирус добрался даже до такой экзотики как Джибути и Габон. Обратите внимание на первые страны в табличке, в особенности на количество зараженных / летальных исходов / выздоровевших (процентные отношения) - занятная статистика демонстрирующая качество медицинских систем в разных странах. Факты показывают, что даже Западная Европа - далеко не вся является "Европой" по уровню. В Германии уровень есть, а вот в Италии и Нидерландах - нет. Можно сказать на отлично (на фоне остальных) справился попавший первым под раздачу Китай (соотношение выздоровело к умерло) и карантин там уже сняли.
А как себя поведёт вирус в странах типа Украины где медицина есть только формально?
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:13
Re: За умов жорсткого карантину, у половини українців...
Вот читаю и не понаю почему должен произойти спад?
- у каждого есть отпуск 24 календарных дня - в которых человек не работает
- многие предприятия продолжают работать в полную силу, кто-то удаленно
- многие предприятия перешли на торговлю в онлайне
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