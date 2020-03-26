За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35

awant написав: Мені сподобалося, як Держава технічно хлопнула підприємців. Карантин до 3 квітня + відміна ЄСВ, щоб офіційно не призупинили діяльність . Тепер головне, щоб не звільнили працівників, треба оберігати Фонд соціального страхування від пересічних. У цей важкий час Держава не має займатися благодійністю, а перекласти усі матеріальні витрати на тих пересічних, які ще мають гроши. Мені сподобалося, як Держава технічно хлопнула підприємців. Карантин до 3 квітня + відміна ЄСВ, щоб офіційно не призупинили діяльність . Тепер головне, щоб не звільнили працівників, треба оберігати Фонд соціального страхування від пересічних. У цей важкий час Держава не має займатися благодійністю, а перекласти усі матеріальні витрати на тих пересічних, які ще мають гроши.

принять решение о резком снижении с 1 апреля зарплат (на 50% или в 1.5 раза) и цен (на 30% или же в 1.3 раза включая базовые тарифы по оплате коммунальных услуг).

Вот поэтому Зеленскому и правительству необходимо срочно провести совещание с промышленниками и предпринимателями, по итогам которогоЧтобы, когда человек в апреле зашел в магазин, он увидел в продаже сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн. Т. е. ничего страшного и экстраординарного, просто немного отмотать экономику по зарплатам и ценам на конец 2017 года, что позволит избежать катастрофического бюджетного дефицита.Рыночные же предпосылки для этого полностью есть - это и двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, и снижение цен на промышленные и продовольственные товары, и значительное снижение арендной платы, и всякие там налоговые плюшки.Если этого не сделать, то все равно будет значительное сокращение зарплат вследствие снижения заказов и большой безработицы, и постоянный рост цен из-за бесконтрольной эмиссии гривны.