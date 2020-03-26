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За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:52
Shram написав: finua написав:
Значит еще месяц до стадии нет денег,потом еще переходная стадия- совсем нет денег,а уже после этого придется идти доллары менять.
Какие нафиг доллары.
2/3 населения выживают за чертой бедности, зачастую не хватает зарплаты купить элементарно одежды.
80% зарплаты уходит на коммуналку и еду.
Ага, на свеженький IPhone хватает, заправить евробляху хватает, посидеть в кабаке тоже хватает, а вот отложить не хватает
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:11
Shram написав: finua написав:
Значит еще месяц до стадии нет денег,потом еще переходная стадия- совсем нет денег,а уже после этого придется идти доллары менять.
Какие нафиг доллары.
2/3 населения выживают за чертой бедности, зачастую не хватает зарплаты купить элементарно одежды.
80% зарплаты уходит на коммуналку и еду.
ага, только совсем не дешевые магазины забиты людьми. На парковках выставки современного автопрома. Не надо прибедняться.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:19
PEGO450 написав:
Я (единщик 1 группа)плательщик налога с 1997 года,считаю что я своими деньгами помогал государству.Теперь когда у меня возникли проблемы в связи с карантином,считаю что теперь государство должно мне помочь(всем кто платил налоги )или смысл дальше платить налоги.
Конечно, вы же единственный, кто помогал государству, не то, что всякие дурачки, которые отстегивали все те же годы в разы большие налоги с доходов физлиц и прочие, помочь надо только вам, никак иначе
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:24
nik20100 написав:
Вот читаю и не понаю почему должен произойти спад?
- у каждого есть отпуск 24 календарных дня - в которых человек не работает
- многие предприятия продолжают работать в полную силу, кто-то удаленно
- многие предприятия перешли на торговлю в онлайне
На период карантина фактически умерла почти вся сфера услуг, большая часть торговли, при этом расходы - кто больше, кто меньше - они несут все равно. Многие разорятся или уже разорились. Много где уже идет сокращение зарплат, увольнения.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:35
awant написав:
Мені сподобалося, як Держава технічно хлопнула підприємців. Карантин до 3 квітня + відміна ЄСВ, щоб офіційно не призупинили діяльність . Тепер головне, щоб не звільнили працівників, треба оберігати Фонд соціального страхування від пересічних. У цей важкий час Держава не має займатися благодійністю, а перекласти усі матеріальні витрати на тих пересічних, які ще мають гроши.
Вот поэтому Зеленскому и правительству необходимо срочно провести совещание с промышленниками и предпринимателями, по итогам которого принять решение о резком снижении с 1 апреля зарплат (на 50% или в 1.5 раза) и цен (на 30% или же в 1.3 раза включая базовые тарифы по оплате коммунальных услуг).
Чтобы, когда человек в апреле зашел в магазин, он увидел в продаже сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн. Т. е. ничего страшного и экстраординарного, просто немного отмотать экономику по зарплатам и ценам на конец 2017 года, что позволит избежать катастрофического бюджетного дефицита.
Рыночные же предпосылки для этого полностью есть - это и двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, и снижение цен на промышленные и продовольственные товары, и значительное снижение арендной платы, и всякие там налоговые плюшки.
Если этого не сделать, то все равно будет значительное сокращение зарплат вследствие снижения заказов и большой безработицы, и постоянный рост цен из-за бесконтрольной эмиссии гривны.
Востаннє редагувалось Аlександр
в П'ят 27 бер, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:40
Аlександр написав:
Вот поэтому Зеленскому и правительству необходимо срочно провести совещание с промышленниками и предпринимателями, по итогам которого принять решение о резком снижении с 1 апреля зарплат (на 50% или в 1.5 раза) и цен (на 30% или же в 1.3 раза). Чтобы, когда человек в апреле зашел в магазин, он увидел в продаже сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн.
Снизить на 50% зарплаты - это не в 1,5 раза, а в два. Снизить цены на 30% это в 1,42 раза, а не в 1.3
И то, что "сыры и колбасы не по 200 - 250 грн, а по 150 - 180 грн" никак не обрадует того, у кого денег стало в ДВА РАЗА меньше.
Я уже не говорю о том, что это противоречит целой куче законодательных актов и здравому смыслу
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