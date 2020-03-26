За умов жорсткого карантину, у половини українців...

Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата.
Да и что лучше, тот же Faceless в течение дня все ветки просмотрел, написал 100 постов, удалил 50, забанил 10-ых, - и все равно остался с голой ставкой одной Хотя премии-надбавки-бонусы вполне заслужил
Поэтому, что лучше, всем срезать оклад, но оставив надбавки и премии, или оставить одну только голую ставку, уравняв труженика и лентяя. Аналогично и с другими профессиями.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится.
На всякий случай повторю - у правительства в принципе нет никаких оснований диктовать ЗП для частных организаций, только уровень минималки диктовать. Там, где снизят зарплаты (а это уже происходит) - это личное дело конкретного бизнеса и конкретного работника.
О том, что лучше, что срезать и насколько, бизнес сам разберется, без вмешательств правительства.
И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
У вас неверное представление о понятии "рыночный". Сговор работодателей, диктовка условий оплаты труда государством - к рыночным не относится. Если действительно есть рыночные объективные причины, то бизнес сам найдет, как на них реагировать, без круглых столов и диктата со стороны правительства.
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было? Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях?
Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете?
А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок.
Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда