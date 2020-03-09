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Авіакомпанії світу зіткнулися
з колосальною кризою...

Авіакомпанії світу зіткнулися з колосальною кризою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:58

Авіакомпанії світу зіткнулися з колосальною кризою...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії в усьому світі зіткнулися з безпрецедентним скороченням пасажиропотоку і, як наслідок, з колосальною кризою ліквідності.

Дивися повний текст Авіакомпанії світу зіткнулися з колосальною кризою ліквідності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 11:59

Многие теряют, займутся ремонтом и обновлением аеропортов,самолетов. Когда все закончится, с конца апреля, то наверстают свои сверхприбыли
bklochok
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