RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ЄБА розповіли, яких рішень
парламенту в умовах...

В ЄБА розповіли, яких рішень парламенту в умовах...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:29

В ЄБА розповіли, яких рішень парламенту в умовах...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес очікує, що в найближчий час Рада все ж проведе позачергове засідання.

Дивися повний текст В ЄБА розповіли, яких рішень парламенту в умовах карантину чекає бізнес (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94279
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У КМДА розповіли, коли в столичні аптеки завезуть маски 1, 2
R2 » Чет 26 бер, 2020 09:26
15 588
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 19:20
nik20100
Україна може закрити кордони для будь-яких пасажирських...
R2 » Сер 25 бер, 2020 22:13
8 296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 18:28
RomanTik
Медики розповіли, як дезінфікувати смартфон
R2 » Сер 25 бер, 2020 16:13
6 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 16:11
godunow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24817)
26.03.2020 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.