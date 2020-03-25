|
|
|
В ЄБА розповіли, яких рішень парламенту в умовах...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:29
Пропонуємо до обговорення:
Бізнес очікує, що в найближчий час Рада все ж проведе позачергове засідання.
Дивися повний текст В ЄБА розповіли, яких рішень парламенту в умовах карантину чекає бізнес (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94279
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|