У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖКП

Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:46

rajdugasat написав: Мда написав: Эй кабмин! Услышь! Когда уже облгазы и горгазы прекратят использовать поправочный коэфициент на фактически потребленное по счетчику??!!!

И выставлять в счет?!! Там суммы выходят заоблачные!! И ведь же некоторый бабушки пенсионерки не вдаваясь в подробности оплачивают эти счета во благо всех этих

Даю гарантию - не услышит.Никогда. Весь прошлый год воевал с ними, не раз писал жалобы в НКРЭ - ноль реакции, тупые отписки. Судя по всему тайный сговор с Нафтогазом - сумеете ободрать людей- значит, всё ваше, пусть и нечестным путём. Поэтому постанову о незаконности коэффициентов специально не публикуют в Урядовом курьере. Банда!



а что ответил НКРЕКП? а что ответил НКРЕКП?

