Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:12

"Ой, а кто это сделал ?!?" (с)
В Україні катастрофічно не вистачає працівників: іммігрантам вже платять по $800
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... po-800.htm

Зато теперь понятно - чего тот экс-азовец так заволновался...
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:14

  ЛАД написав:
  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:18

  _hunter написав:"Ой, а кто это сделал ?!?" (с)
В Україні катастрофічно не вистачає працівників: іммігрантам вже платять по $800
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... po-800.htm

Зато теперь понятно - чего тот экс-азовец так заволновался...

ти де цього експерта знайшов? чи сам знявся? :D

а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..
