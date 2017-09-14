stm написав:...... офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут. А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я
Зато теперь понятно - чего тот экс-азовец так заволновался...
ти де цього експерта знайшов? чи сам знявся?
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..