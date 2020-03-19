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Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Что делать заемщику в сложной ситуации
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мир стоит на пороге финансового кризиса. Украина – не исключение. Введенный в стране карантин – мера вынужденная, но из-за него люди массово теряют работу. В первую очередь это касается сферы обслуживания. У многих были кредиты, выплачивать которые им теперь будет гораздо сложнее, а то и вовсе не по силам. Мы расспросили экспертов о том, как им быть в такой ситуации.
Дивися повний текст Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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D2
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:55
В мене з'явились прострочки в деяких МФО і карантин на них не діє, нараховують штрафи і пені. Як бути в такій ситуації?
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oksanka_baby2405
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:59
Вот выше пишется что если у вас возникла просрочка вас уволили или отправили за свой щет на карантин. Вы не ждите когда вам позвонят а звоните идите договаривайтесь об'ясните вашу ситуацию. У меня есть займ в компании Грошик по нему сегодня идёт просрочка 8 й день я звонила и просила об отсрочке до понедельника. На что мне в грубой форме ответила это убожество которое было на другом конце провода. Слышь ты звезда у тебя есть 1 час чтобы найти деньги и закрыть займ. Если ты курица не поняла то через 2 часа весь интернет все соцсети будут знать кто ты и что брала у меня деньги чтобы купить своим у*** сапоги.Это нормально с кем там можно договорится. Это Мрази каких свет не видывал . Отморозки и аморальные ур**.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:09
Нас отправили на карантин за свой счёт. Как быть? Наш цех закрыли сейчас не работаем. А платить чем? Об отсрочке платежа даже и речи нет . Как быть???
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:16
У знакомой по займу в Гроши всим пошла просрочка.тПозвонила попросила об отсрочке мол всё оплачу дайте пару дней . На горячей линии прерключают на не адекватных сотрудников. Которые никак не заинтересованы в возврате денег хоть в виде продления договора. Сидит там даже не назовешь женщиной и несёт всякий бред. Если ты алкашка или наркоманка не закроешь сегодня займ то твоя мамашка старушка тоже наверное алкашка будет не от короновируса ходить рывками а от наших звонков . Это как нормально???
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:10
Без 2-3 банкротств успешным не стать).
Смотришь на некоторых очень солидных бизнесменов, вслушиваешься в их советы.
А потом случайно узнаешь, что успех пришел мягко говоря к ним не сразу, и по пути дров и судеб наломали они прилично.
Что тогда говорить о ребятах, которые 10-ку в привате закрыть не могут уже 5 лет. И видимо закроют не скоро.
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RomaL
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Додано: Нед 29 бер, 2020 20:32
Там никто не хочет ничего слушать)))У меня 9МФО понабиралась один перекрывала другой, продолжала,так и понабиралась,а теперь карантин,на работе отправили домой без копейки...и тут начались просрочки...и как вы думаете могу ли я платить хотя бы проценты...если денег нету,а давление идёт каждый день,то в суд подадут ,то в полицию заяву напишут)))и напрашивается такой вопрос,что делать??Где наши, законы и на чей стороне....
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:00
У меня в Грошике идёт просрочка уже обзвонили всех заплати где хочешь возьми но нам отдай .Мы сейчас не работаем в связи с карантином. Денег нет и где их взять. И в соцсетях узнаёшь много нового о себе. И всякий бред. И мама твоя и все будете охеревшие.
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