Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?

Додано: Чет 12 лис, 2020 21:00

У меня сейчас проблема , просрочка кредита в первый раз, до этого брал 2 раза кредит по 200 тыс и отдавал за пол года и за год, раньше срока, сейчас у меня 2 кредита по которым я должен был заплатить до 3 ноября в общей сложности 6.5 тыс грн, я позвонил своему мэнэджеру в банк за пару недель до окончания срока оплаты кредита, она сказала что это конечно не хорошо, но не чего страшного, я предупредил что у меня получится только через месяц заплатить сразу за 2 месяца, так же обращался на горячую линию, наступила просрочка , начали наяривать на телефон мне и жене, да и ещё в таком тоне разговаривать как будто будто я бомж безработный, как с гав...ом, я просто в шоке, и у меня платиновая карта в их банке, так сказать вип клиент, на все мои объяснения что я оказался на месяц в безвыходных ситуации, в связи что моя компания не перевела мне деньги на счет, они говорят это ваши проблемы, займите денег, а чем вы ваших детей кормите, что вы кушает?

Это нормально?????

До этого был любимым банком - дорогой мой Альфа Банк, не хочу здесь вырожатся, еде задерживаю себя