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Finance.ua: Карантин. Можно
ли не платить по кредиту?

Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:56

В карантин банки предоставляют кредитные каникулы, но нужно обращаться в банк)
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:03

  usovicana написав:Я скажу кому можно пожаловаться ,у меня Готивочка ,и я по-человечески позвонила и сказала нет денег чем плотить не работаю,на вели на меня справки звонят всем моим ротствиникам , угрожают,мне в том числе, откуда взяли телефон саседий всех, начели угрожать детьми ,и сумма у них растет бешеная с штрафами и пеней,вот куда обращаться?


В целом они правы. Вам ведь не насильно долг повесили, вы сами попросили кредит и дали обязательство его вернуть. О чем думали когда брали кредит?

Другое дело было бы если бы вам навязали долг, без вашего согласия. А так сами добровольно взяли кредит, винить больше не кого.

  summacut написав:Можно. Но не долго :)


точно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:10

Некоторые банки написали, что принимают заявки на кредитные каникулы, а по факту ни одному клиенту не было предоставлено кредитных каникул - отстрелялись перед НБУ и не волнует!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:01

Приветствую. Взял кредит в польше сам гражданин Украины. Если перестану платить, могут с меня что-то взять в Украине?
daszeff
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:00

У меня сейчас проблема , просрочка кредита в первый раз, до этого брал 2 раза кредит по 200 тыс и отдавал за пол года и за год, раньше срока, сейчас у меня 2 кредита по которым я должен был заплатить до 3 ноября в общей сложности 6.5 тыс грн, я позвонил своему мэнэджеру в банк за пару недель до окончания срока оплаты кредита, она сказала что это конечно не хорошо, но не чего страшного, я предупредил что у меня получится только через месяц заплатить сразу за 2 месяца, так же обращался на горячую линию, наступила просрочка , начали наяривать на телефон мне и жене, да и ещё в таком тоне разговаривать как будто будто я бомж безработный, как с гав...ом, я просто в шоке, и у меня платиновая карта в их банке, так сказать вип клиент, на все мои объяснения что я оказался на месяц в безвыходных ситуации, в связи что моя компания не перевела мне деньги на счет, они говорят это ваши проблемы, займите денег, а чем вы ваших детей кормите, что вы кушает?
Это нормально?????
До этого был любимым банком - дорогой мой Альфа Банк, не хочу здесь вырожатся, еде задерживаю себя
diesa3
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:17

Добрый день. Мне срочно понадобились деньги, в банке мне отказали из-за того, что на последнем месте я работаю всего 2 месяца, а до это я не работал,меня сократили из-за коронавируса. Вот думаю, есть смысл попробывать взять кредит в МФО? Мне нужно 2500 грн.
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