|
|
|
Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України закликає громадян, які досі перебувають за кордоном, розглянути можливість продовження перебування в країні, де вони «застрягли».
Дивися повний текст Українців, які досі не повернулися з-за кордону, закликають залишитися там
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94307
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|