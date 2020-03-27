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Українців, які досі не
повернулися з-за кордону,...

Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:10

Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство закордонних справ України закликає громадян, які досі перебувають за кордоном, розглянути можливість продовження перебування в країні, де вони «застрягли».

Дивися повний текст Українців, які досі не повернулися з-за кордону, закликають залишитися там.
R2
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