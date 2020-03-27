Українців, які досі не повернулися з-за кордону,...

Додано: Суб 28 бер, 2020 15:23

podil24 написав: Типовий підхід влади, що 'турбується' про своїх громадян... Типовий підхід влади, що 'турбується' про своїх громадян...

уже

Так а что не так? Все правильно говорят. Но, поздноТак надо было сказать не 27 марта, а две недели назад, когда они в режиме жидкого поноса решили "закрыть" границу и всех одновременно свезти.В итоге, никакого реального перекрытия нет, создано куча неудобств и проблем обычным людям, которые к тому же потеряли кучу денег. При этом всем, ежедневно, практически бесконтрольно (замер температуры это курам насмех) в Украину валит поток в десятки тысяч людей.Если бы по-умному, то нужно было перекрывать границу, но без одномоментной отмены уже запланированных обратных чартерных и регулярных рейсов.И тогда, за эти 2 недели всех туристов уже вернули бы в Украину, но без этого безумного кипиша.Регулярные рейсы могли бы привозить пассажиров (только граждан Украины), ктоимел на руках билеты, но это было бы растянуто во времени, не за один-два дня, а за две недели и потому нормально контролируемо. С обязательным помещением граждан прибывающих из стран ЕС на домашний карантин (организовать доставку и контролировать их на местах, реально, а не отщепно как сейчас), как это, например, сделал Израиль.Вместо этого - сознательное создание паники, которая повлекла создание ситуации при которой ни о каких мерах предосторожности не могло быть и речи.За такие вот деяния надо сажатьВчера на границе с Польшей: