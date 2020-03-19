Компанія відродила легендарний телефон, зберігши його класичний дизайн і додавши сучасних технологій.
Дивися повний текст Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео).
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Додано: Суб 28 бер, 2020 14:31
Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео).
Додано: Нед 29 бер, 2020 18:04
Re: Розкрито ціну оновленої кнопкової Nokia 5310 (відео)
Думаю, что за 1400-1500 аппарат найдёт своих поклонников.
Сейчас ситуация такова, что хочет человек купить хорошую кнопочную Нокию - а её нет. Есть модели типа 150, и цена там от 1000 до 1200 грн.
Нет, конечно, есть и Флай, даже трёхсимники, даже за 500-600 грн... Ну а качество? Оно под вопросом. А если в будущем эта новомодная 5310 обвалится до 1200 или 1000 - её однозначно будут брать.
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