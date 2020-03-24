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Як зміняться ціни на продукти після продовження карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на продукти в Україні вже поступово почали зростати. Але, як вони зміняться після того, як карантин продовжать.
Дивися повний текст Як зміняться ціни на продукти після продовження карантину
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Додано: Пон 30 бер, 2020 07:17
Нічого собі 'поступово почали зростати'...
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