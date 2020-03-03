Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни Великої двадцятки (G20) призупинити стягнення боргів з найбідніших країн світу.
Дивися повний текст МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення боргів із найбідніших країн.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 23:38
МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення боргів із найбідніших країн.
Додано: Пон 30 бер, 2020 00:03
Re: МВФ і Світовий банк закликають G20 відкласти стягнення..
Вот.
Почему Украина не может инициировать процедуру реструктуризации (отсрочки) наших непомерных долгов? Почему в 2015 году можно было, а сейчас нельзя? Идеальная ситуация сейчас для начала таких переговоров.
Но нет же - мы будем дальше продолжать брать бесмысленные кредиты для погашения предыдущих бесмысленых кредитов с начислением процентов без возможности какого-либо развития. Ну видать, соросы с рептилоидами дали нашим вказивку "даже и не думайте"...
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