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Оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2024 23:47
Пропонуємо до обговорення:
Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.
Дивися повний текст Оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення комунальних тарифів
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Додано: Вів 22 жов, 2024 23:47
Стара мулька для населення. В Єгипті квт*година єлєнергії коштує в єквіваленті 0.56грн.
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